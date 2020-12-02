В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Сергею Семаку не избежать очередной проблемы с выбором состава. Главный тренер «Зенита» более-менее получил обойму в группе атаки — то есть, костяк, из которого он может выбрать лучших. Однако кадровые сложности теперь накрыли «Зенит» в обороне.

В матче с «Лацио» перебор желтых карточек получил Деян Ловрен. Учитывая отсутствие в заявке на Лигу чемпионов Дмитрия Чистякова, у «Зенита», по сути, остается только один вариант: выставить в паре с Ярославом Ракицким молодого Данилу Прохина.

Запасной вариант все же есть — это решиться поставить в паре с Ракицким Дугласа Сантоса, который выходил в центре защиты в домашнем матче с ЦСКА в РПЛ. Однако тот, во-первых, не совсем здоров и пропускал игру с тульским «Арсеналом». А во-вторых, тогда он действовал в паре с рослым Ловреном, а в сочетании с Ракицким эта пара будет совсем низкорослой. Что предпочтет Семак — неопытность, но врожденные навыки знакомого амплуа Прохина или класс, но неудобство позиции и не оптимальная готовность Сантоса?

Еще одна проблема — правый защитник. Основной латераль Вячеслав Караваев в Брюгге не прилетел. Это значит, что варианта остается два: либо Далер Кузяев, либо Алексей Сутормин. Первый начинал на этой позиции матч с «Лацио», а затем переместился в центр поля. Второй завершал игру с «Лацио» и провел полный матч правым защитником с «Арсеналом». Вероятно, Кузяев снова нужен будет в центре поля, поскольку Вендел точно не сыграет из-за травмы, а Оздоев свое здоровье только залечил и еще не успел набрать нужные кондиции для игры в старте. Дуглас Сантос, если готов, наверняка будет задействован на родной позиции для подмены Юрию Жиркову, поскольку 37-летний ветеран слишком уж наигрался за последний месяц.

В нападении многое будет зависеть от готовности Дзюбы — насколько серьезным оказалось повреждение Артема в матче с «Арсеналом»? Скорее всего, оно не помешает ему сыграть, а значит Семак впервые за две кампании Лиги чемпионов сможет задействовать в старте свою главную атакующую четверку — Малком правее, Дриусси левее, Азмун и Дзюба по центру.

Вероятно, он так и сделает, ведь «Зениту» необходимо побеждать, причем с количеством голов больше, чем один.

Состав «Зенита» в матче с «Брюгге» (версия Nevasport): Кержаков — Сутормин, Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос — Кузяев, Барриос — Дриусси — Малком — Дзюба — Азмун