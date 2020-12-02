Восьмая ракетка мира Андрей Рублев выразил надежду на то, что один из российских теннисистов в будущем возглавит рейтинг АТР.

«Надеюсь, уже в ближайшем будущем станет. На самом деле шансы на это есть у всех – у Циципаса, Зверева, Тима, Медведева. Тем более, Даня уже четвертый в рейтинге. Выше Дани стоят игроки, которых он победил в последних матчах», — сказал Рублев, слова которого приводит РИА «Новости».

По мнению спортсмена, Медведев на данный момент играет лучше всех в мире, но для того, чтобы выйти на первое место в рейтинге, нужно удерживать этот уровень игры на протяжении долгого времени.

Рублёв уверен, что у Карена Хачанова тоже есть данные, чтобы находиться в первой десятке. По мнению россиянина, в ближайшие годы в туре будет очень интересная борьба.

«Поколения меняются, каждый год новые игроки в финалах, полуфиналах крупных турниров», — сказал Рублёв.

Напомним, в минувшем сезоне Рублев завоевал пять трофеев — в Аделаиде и Дохе (оба — АТР 250), Санкт-Петербурге, Гамбурге и Вене (все — АТР 500).