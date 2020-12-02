Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на этапе гран-при Rostelecom Cup.

«Болельщики подарили большой букет цветов и огромного мягкого кита. Не знаю, почему именно кит, я никогда себя не ассоциировала с этим животным, но это очень круто», — сказала Туктамышева в интервью «Чемпионату».

Напомним, на турнире в Москве Елизавета исполнила два тройных акселя в произвольной программе и вышла на первое место. Серебряную медаль завоевала действующая чемпионка Европы Алена Косторная, бронзовую — Анастасия Гулякова, которая вместе с Туктамышевой тренируется в группе Алексея Мишина.

Александра Трусова, считавшаяся фаворитом соревнований, четыре раза упала в произвольной программе и осталась вне призовой тройки, став четвертой.