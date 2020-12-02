Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением о том, что лыжники из его страны приняли решение отказаться от выступлений на Кубке мира в 2020 году.

«Я начал задумываться, не поступаем ли мы неправильно, продолжая делать то, что делаем. Думаю, к выбору лыжников нужно отнестись с уважением, так как знаю, насколько усердно они готовятся к гонкам», — сказал Бё, слова которого приводит NRK.

При этом Йоханнес отметил, что для него не могло быть и речи о снятии соревнований, и такое решение тоже нужно уважать.

Напомним, после первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам норвежцы Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен объявили, что не будут соревноваться в 2020 году. Иверсен также пропустит многодневку «Тур де Ски», которая состоится в январе 2021-го. Ранее в ходе соревнований в Руке снялась норвежка Хейди Венг из-за панического страха заболеть коронавирусом.