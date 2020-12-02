Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда планирует исполнять четверной тулуп на соревнованиях.

«Мы потихоньку над ним работаем, но не думаю, что успеем подготовить к московскому этапу Кубка. Скорее, впервые в этом сезоне буду пробовать четверной тулуп на чемпионате России в Челябинске», — сказала Туктамышева в интервью «Чемпионату».

Спортсменка добавила, что на тренировках около 30% попыток получаются успешными, поскольку она начала исполнять прыжок всего две недели назад. Для того, чтобы включить четверной тулуп в программу, нужно чувствовать уверенность в элементе — то есть, делать хотя бы 70% успешных попыток на тренировках.

«Именно над этой стабильностью мы и будем сейчас работать», — добавила Туктамышева.

Напомним, Туктамышева будет выступать на этапе Кубка России в Москве, который состоится в период с 5 по 8 декабря. Ранее она выиграла этап Гран-при Rostelecom Cup.