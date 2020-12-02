Существует мнение, что плохие результаты российских клубов в еврокубках связаны со слабой подготовкой тренеров лучших российских команд. Nevasport оценивает Сергея Семака, Мурада Мусаева, Марко Николича и Виктора Гончаренко по трем основным параметрам тренерского мастерства — лидерство (авторитет, харизма, психология), знания (образование, компетентность, тактика и подготовка) и опыт (карьера футболиста и тренера, пересечение с мэтрами тренерского цеха).

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

Лидерство 8 из 10



Сергей Богданович — один из самых авторитетных людей в российском футболе. Еще в бытность карьеры игрока он проявлял себя как лидер, становясь капитаном в тех командах, где играл. Дружелюбие и спокойствие Семака позволяют ему гармонично держать атмосферу в коллективе.

Знания 8 из 10

Семак получил тренерскую лицензию PRO уже когда работал главным тренером в клубе РПЛ. Хотя тактика не считается его сильной стороной: Семака критикуют за отсутствие тактического разнообразия. Однако тренер «Зенита» работал с зубрами тренерского цеха совершенно разных стилей — Романцев, Газзаев, Бердыев, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Капелло. Это позволяет ему быть очень гибким в плане реализации тактических идей и уж точно Семаку хватает компетентности.

Опыт 8 из 10

При всей своей молодости Семак еще 6 лет назад выводил «Зенит» в качестве главного тренера на матч Лиги чемпионов. После этого была работа в тренерских штабах Боаша, Капелло и Луческу, год в качестве рулевого в «Уфе» и уже третий сезон в «Зените».

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара», 5 из 10

Лидерство 5 из 10

Мусаев набивает шишки прямо сейчас, набивая свой тренерский авторитет. Он возглавил главную команду «Краснодара», придя из молодежной, поэтому игроки не всегда воспринимают его как топ-тренера. Молодой возраст (37 лет), отсутствие серьезной футбольной карьеры, — все это не способствует умению сбалансировано держать коллектив.

Знания 5 из 10

Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2018 в возрасте 35 лет. До этого у него не было ни карьеры игрока, ни образования — Мурад все постигал на практике. Тренерскую лицензию PRO специалист начал получать только в июне этого года, тогда ему и официально разрешили находится на скамейке «Краснодара». Однако по высказываниям Мусаева в прессе, мы понимаем, что в футбольном смысле он осведомлен весьма неплохо.

Опыт 4 из 10

Мусаев стал тренером еще 15 лет назад, но вся его работа — это взаимодействие с юными игроками. С профессиональными футболистами высокого уровня Мусаев работает только третий год. Также у него отсутствует какое-либо пересечение в работе с тренерами серьезного уровня.

Марко Николич, главный тренер «Локомотива», 6 из 10

Лидерство 6 из 10

Николич похож на Мусаева тем, что почти не имел футбольной карьеры. Его отличие от российского специалиста в том, что уже 20 лет он стал тренером, а в 29 был назначен главным. Однако о Николиче мало, кто знает в России, а значит для местных игроков он вряд ли является большим авторитетом.

Знания 5 из 10

Наверняка Николич знает и понимает футбол — все-таки, несмотря на молодость, поимел серьезный опыт работы на родине. Однако, что касается его компетентности и знания специфики российского футбола — здесь большой вопрос. Николич варится в РПЛ только с июне.

Опыт 5 из 10

Довольно большое количество команд, которые Николич сменил в Сербии (больше пяти), позволяет рассчитывать на то, что он набил шишки в качестве тренера. Но отсутствие футбольной карьеры, общая молодость и недостаток опыта работы в российской специфике, — не позволяют иметь высоких оценок по этому показателю.

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА, 7 из 10

Лидерство 7 из 10

Наставник ЦСКА еще 12 лет назад возглавлял клуб, который играл на групповом этапе Лиги чемпионов. Его авторитет для большинства игроков достаточно высокий. Да, у него, по сути, также не было карьеры игрока, но человеческие качества Гончаренко, его доброжелательность и прямота позволяют благоприятно воздействовать на игроков.

Знания 8 из 10

Выступая публично, Гончаренко постоянно показывает свои футбольные знания — он очень классно и со знанием дела говорит о футболе. В свое время его даже позвал в свой штаб Леонид Слуцкий, чтобы белорусский специалист усилил тренерский состав армейцев. После ухода Слуцкого Евгений Гинер долго не думал, кого назначить главным тренером.

Опыт 7 из 10

При всей своей молодости Гончаренко успел скопить немало опыта. Еще в 2008 году он приезжал в Петербург на матч Лиги чемпионов с БАТЭ и увез результативную ничью. Позже в качестве наставника белорусского клуба он громил «Баварию» на своем поле. В дальнейшем успел поработать (пусть и недолго) главным тренером в «Кубани», «Урале» и «Уфе», где взаимодействовал со многими футболистами и тренерами. Гончаренко не достает игровой карьеры, где бы он тренировался по руководством успешных наставников.

Общая оценка

Семак 24

Гончаренко 22

Николич 16

Мусаев 14

Вывод

Как видим, из всех тренеров российских команд в Лиге чемпионов только Сергей Семак отвечает необходимым требованиям. Ни Мусаев, ни Николич пока не обладают теми качествами, которые позволяют успешно выступать в главном турнире Старого света.