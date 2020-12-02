Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о том, что Евгения Медведева пропустит пятый этап Кубка России.

Она отметила, что пока неизвестно, допустят ли Медведеву до чемпионата России.

«Но если сама Медведева будет в хорошей форме и почувствует, что готова рвать и метать, я уверена, что ей пойдут навстречу», — сказала Бутырская, слова которой приводит RT.

Она признала, что существуют определенные критерии отбора, но, по ее мнению, всегда можно сделать исключение для такой заслуженной фигуристки, как Медведева.

«Но мы не знаем, почему она решила отказаться от Кубка страны. Возможно, они с тренерами решили что-то доработать, усовершенствовать, взять паузу, чтобы подготовиться и в итоге выстрелить. В этом вопросе стоит довериться Этери Георгиевне Тутберидзе, она знает, что делать», — добавила экс-спортсменка.

Напомним, в сентябре Медведева вернулась в группу Тутберидзе, но пока не принимала участие в соревнованиях из-за травм.