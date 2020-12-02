Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что никогда не думала о смене тренера. Спортсменка тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина.

По её словам, со временем отношения с тренером стали более доверительными. Когда фигуристка стала старше, Мишин начал с ней советоваться и давать возможность высказать собственное мнение.

«Он понимал, что со мной уже надо разговаривать как с 20-летней девушкой, а не как с 15-летним подростком. Алексей Николаевич очень мудрый человек и тонко чувствует такие моменты», — сказала Туктамышева в интервью «Чемпионату».

Елизавета подчеркнула, что с Мишиным всегда было легко находить взаимопонимание, поэтому она никогда не хотела покинуть его группу.

«Что бы ни происходило в моей карьере, я об этом никогда даже не думала», — сказала спортсменка.