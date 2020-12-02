В среду, 2 декабря, «Краснодар» на своем поле примет французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 20:55 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Обслуживать встречу будет шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервным рефери назначен Ник Уолш.

На данный момент «Краснодар» идет на третьем месте турнирной таблицы своей группы, набрав одно очко после четырех туров. В активе «Ренна» также всего один балл, французская команда занимает четвертую строчку.