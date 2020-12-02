Немецкий гонщик Мик Шумахер подписал контракт с командой «Хаас» и в следующем сезоне будет выступать в Формуле-1.

«Хаас» официально объявил о сотрудничестве с гонщиком в среду, 2 декабря. Накануне контракт с командой подписал россиянин Никита Мазепин, они с Шумахером станут напарниками в новом сезоне. Ромен Грожан и Кевин Магнуссен, выступающие за «Хаас» в текущем сезоне, покинут команду после Гран-при Абу-Даби.

«Я, как всегда, сделаю всё, что в моих силах, и с нетерпением жду возможности отправиться в это путешествие вместе «Хаасом», — сказал Мик Шумахер.

На данный момент Шумахер и Мазепин выступают в Формуле-2. За две гонки до окончания сезона немецкий гонщик возглавляет общий зачет, набрав 205 очков. Второе место занимает британец Каллум Айлотт (191), третье — Никита Мазепин (162). Ещё один российский пилот Роберт Шварцман идет четвертым (159).