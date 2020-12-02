Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, отреагировал на новость о том, что норвежцы снялись с декабрьских этапов Кубка мира.

«Отнеслись к этому негативно, очень расстроились, что будем соревноваться на Кубке мира без норвежцев. Это будет и для нас плохо, ведь мы с удовольствием с ними соревнуемся и хотим с ними соревноваться», — сказал Сорин, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер признался, что не понимает, почему норвежцы приняли такое решение. Он пояснил, что для обеспечения безопасности они могли последовать примеру российской команды: заказать чартер и спокойно прилететь в Давос, чтобы две недели до «Тур де Ски» готовиться в среднегорье.

Напомним, в Давосе будет проходить второй этап Кубка мира-2020/21. Он должен был быть третьим по счету, однако соревнования в Лиллехамере отменили из-за пандемии.