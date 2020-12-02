Сборная Швеции по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене, которые будут проходить в декабре 2020 года.

Об этом сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-релиз национальной федерации.

«Очень непростое решение, но оно принято в интересах здоровья лыжников. Мы понимаем, что это решение вызовет негатив у участников и тех, кто смотрит гонки по ТВ», — заявил менеджер шведской команды Даниэль Фореус.

Он подчеркнул, что данное решение является единственно верным. Не имеет значения, насколько сильно лыжники хотят принимать участие в гонках, считает Фореус.

Пока не уточняется, будет ли сборная Швеции принимать участие в многодневке «Тур де Ски», которая пройдет в начале января.

Напомним, во вторник, 1 декабря, стало известно, что с этапов в Давосе и Дрездене снялась сборная Норвегии.