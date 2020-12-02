Сборная Финляндии по лыжным гонкам приняла решение отказаться от участия в этапах Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия), которые состоятся в декабре 2020 года.

Об этом сообщает национальная федерация в «Инстаграме».

«Из-за непростой ситуации с распространением коронавируса в Европе команда не приедет ни в Давос, ни в Дрезден», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, собираются ли финские лыжники принимать участие в многодневке «Тур де Ски», которая будет проходить в начале январе 2021 года.

Ранее с декабрьских этапов Кубка мира снялись сборные Норвегии и Швеции. Российские спортсмены планируют выступить на соревнованиях.