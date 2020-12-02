Стал известен состав участников чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который будет проходить 10 и 11 декабря 2020 года.

В женских соревнованиях выступят Анастасия Губанова, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Мария Талалайкина и др. В состав участников мужского турнира вошли Андрей Мозалев, Артем Лежеев, Александр Петров, Леонид Свириденко, Евгений Семененко и др.

В парном катании заявлены Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Станислава Вислобокова/Дмитрий Ялин. С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Соревнования будут проходить на льду Академии фигурного катания, зрители не будут допущены на трибуны.