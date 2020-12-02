В случае снятия еще хотя бы одной национальной команды из топ-10, соревнования по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия) потеряют статус Кубка мира.

Ранее стало известно, что на декабрьских этапах в Давосе и Дрездене не планируют выступать сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Для того, чтобы соревнования сохранили статус Кубка мира, в них должны принять участие не менее семи команд из первой десятки зачета Кубка наций по итогам прошлого сезона.

В эту десятку входят Норвегия, Россия, Швеция, Финляндия, США, Швейцария, Франция, Германия, Италия и Словения.

Напомним, соревнования в Давосе будут проходить 12 и 13 декабря, в Дрездене — 19 и 20 декабря. Пока неизвестно, собираются ли снявшиеся команды выступать на «Тур де Ски» в январе 2021 года.