Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил выступление российских футбольных клубов в еврокубках.

По мнению Гончаренко, находиться под давлением — нормальная ситуация для тренера и футболистов. Он подчеркнул, что команда не думает, сколько матчей не выигрывала, однако тенденция неприятная.

«Есть рейтинг чемпионатов, где мы находимся ниже ведущих клубов и Португалии. Начинаем проигрывать командам, которые находятся ниже нас. Это нужно исправлять как можно быстрее», — сказал Гончаренко, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, завтра, 3 декабря, ЦСКА на своем поле сыграет с «Вольфсбергом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко идет на последнем месте в своей группе.

Накануне «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и вслед за «Зенитом» и «Краснодаром» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.