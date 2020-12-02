В Дании стартует чемпионат Европы по гандболу среди женских команд. Сегодня, 3 декабря, сборная России проведет первый матч группового этапа — против Испании. Игра состоится на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге и начнется в 20:15 по московскому времени.

Сборная России попала в группу В, где, помимо Испании, её соперниками будут команды Швеции и Чехии. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, достаточно не занять последнее место в своей группе.

Команды, занявшие первые три места в группах А и В, выйдут в группу I основного этапа соревнований. Команды из групп С и D, соответственно, попадут в группу II.

Из-за пандемии COVID-19 квалификация к чемпионату Европы была отменена. Состав участников турнира определился по рейтингу 2018 года

Турнир также будет квалификационным к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Испании в следующем декабре.