Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал текущий рейтинг сезона.

Мужскую таблицу возглавляет чемпион мира Александр Логинов, набравший 172 очка. На втором месте идет Карим Халили (142), на третьем — Игорь Малиновский (141).

Матвей Елисеев занимает четвертую позицию, Максим Цветков — девятую, Эдуард Латыпов делит десятое место в Евгением Идиновым и Алексеем Шевченко.

У женщин первое место занимает Татьяна Акимова со 159 очками, вторая — Екатерина Носкова (144), третья — Наталья Гербулова (136).

Ульяна Кайшева идет на четвертом месте, Виктория Сливко — на пятом, Дарья Виролайнен — на девятом, Анастасия Поршнева — на десятом.

Напомним, Логинов, Елисеев, Латыпов и Кайшева выступают на этапе Кубка мира в Контиолахти в составе сборной России.