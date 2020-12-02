В Контиолахти (Финляндия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону-2020/21. В четверг, 3 декабря, состоится женская спринтерская гонка. Начало запланировано на 18:30 по московскому времени.

Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Напомним, первый этап Кубка мира также проходил в Контиолахти. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы обезопасить спортсменов во время пандемии коронавируса, сократив их перемещение между местами соревнований.

На данный момент лидером общего зачета идет шведка Ханна Оберг, второе место занимает ее соотечественница Йоханна Скотхейм. Замыкает первую тройку итальянка Доротея Вирер.