Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возвращаться в октагон.

«Вопросы о возвращении меня будут преследовать до конца жизни. Видели ролик, что «слово давал, возвращаю обратно»? У меня нет планов о возвращении сейчас. Хочу сфокусироваться на более важных вещах», — заявил Нурмагомедов в ходе своей пресс-конференции.

Боец пояснил, что уже не получает удовольствия от побед. Он подчеркнул, что у людей всегда будут разные мнения: кто-то скажет, что нужно продолжать драться, кто-то — нет. Однако, по мнению Хабиба, если решение о завершении карьеры принято, оно должно быть окончательным.

Напомним, 24 октября 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Он защитил чемпионский титул и объявил, что бой стал последним в его карьере.