В Контиолахти (Финляндия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 3 декабря, состоится мужская спринтерская гонка, начало запланировано на 15:30 по московскому времени.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Напомним, первый этап Кубка мира также проходил в Контиолахти. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов, чтобы обезопасить спортсменов во время пандемии коронавируса, сократив их перемещение между местами соревнований.

На данный момент лидером общего зачета идет норвежец Йоханнес Бё, второе место занимает швед Себастьян Самуэльссон, третье — еще один норвежец Стурла Холм Лагрейд.