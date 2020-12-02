Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о снятии ведущих команд с декабрьских этапов Кубка мира. Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в соревнованиях в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).

По мнению Бородавко, в ближайшем будущем возможна отмена спортивных мероприятий, поскольку аналогичные решения принимаются в Германии и Австрии по поводу горнолыжных курортов. Однако сейчас FIS утверждает, что не будет ничего отменять, подчеркнул тренер.

«Это решение сборных Норвегии и Швеции, мы идём по своему плану подготовки. Основная стратегия — выход на пик формы после «Тур де Ски». Нет ли дополнительной форы? Меньше всего обращаем на это внимание», — сказал Бородавко, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, этап Кубка мира в Давосе состоится 12-13 декабря, в Дрездене — 19-20 декабря.