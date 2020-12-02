Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил готовность команды к матчу с «Вольфсбергом» на групповом этапе Лиги Европы.

«Из тех, кто не участвовал в предыдущих играх, у нас готовы Кучаев, Дзагоев и, скорее всего, Марио. Получается, все футболисты могут выйти на поле, за исключением Фукса и Карпова», — сказал Гончаренко, слова которого приводит «Матч ТВ».

Что касается Ильзата Ахметова, Гончаренко отметил, что игрок неплохо провел матч с «Рубином», но до прошлой болезни выглядел гораздо лучше. Сейчас Ильзат близок к возвращению в оптимальную форму, которая была до попадания в больницу.

Специалист также выделил полузащитника Николу Влашича: по его мнению, футболист готов играть по 90 минут в каждом матче.