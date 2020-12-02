Бывший российский фигурист Максим Ковтун поделился мнением о том, почему Александра Трусова испытывает проблемы с исполнением тройного акселя.

«Я бы сказал, что она его уже выучила и может стабильно исполнять на тренировках, но на соревнованиях прыжок пока не идет. Может, адреналин где-то чуть подкашивает. Там же буквально маленькая осечка — не то движение ногой, рукой — и элемента нет», — сказал Ковтун в интервью для «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, тройной аксель — это дело времени, и Трусова в будущем будет справляться с прыжком легко, нужно просто продолжать работу.

Ковтун отметил, что у девочек часто возникают проблемы с акселем, в то время как для мальчиков это обычный элемент, который легко поставить во вторую часть программы.

«У девочек — всё, на аксель идут через весь лед, невероятный накал страстей. Хотя при этом делают легко тот же четверной лутц — сложнейший элемент, который я, например, не исполнял», — сказал Ковтун.

Напомним, Трусова владеет всеми четверными прыжками и вставляет тройной аксель в короткую программу, но пока исполняет его с ошибками. На этапе Гран-при Rostelecom Cup она заняла четвертое место.