Российский боец UFC в полутяжелом весе Гаджимурад Антигулов стал зачинщиком драки на дагестанской свадьбе.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, конфликт случился из-за алкоголя: на свадьбе спиртное не употребляли, а Антигулов принес его с собой, из-за чего к нему несколько раз подходили с просьбой убрать крепкий напиток. В итоге боец не выдержал и напал на одного из гостей, устроив массовую драку. Отмечается, что конфликт был решен без участия полиции.

Напомним, Гаджимурад Антигулов проиграл четыре последних боя в UFC. В октябре он был нокаутирован во втором раунде другим россиянином Максимом Гришиным, а в июле его задушил шотландец Пол Крэйг.

Поединок был остановлен на третьей минуте первого раунда — Антигулов сдался после того, как Крэйг взял его в треугольник.