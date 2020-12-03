СКА сыграет в Магнитогорске с «Металлургом»

СКА в гостевом матче сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет сегодня, 3 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка по итогам 32 встреч. Магнитогорцы идут пятыми на Востоке, имея в своем активе 42 очка после 33 матчей.

В нынешнем сезоне команды уже играли между собой: в начале октября в Санкт-Петербурге «Металлург», возглавляемый бывшим тренером СКА Илье Воробьевым, одержал победу со счетом 4:1.

В предыдущей встрече подопечные Валерия Брагина потерпели домашнее поражение от финского «Йокерита» по буллитам, «Металлург» разгромил «Динамо» со счетом 6:2.