Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о бразильском хавбеке команды Венделе.

«Про него даже сказать нечего. Темная лошадка. Вроде бегает, старается, но… Для начала парня нужно вписать в игру. А времени на это нет. Да и вообще не думаю, что Вендел был приоритетным трансфером для «Зенита». Просто не смогли взять тех, кого хотели», — сказал Быстров, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее немецкий портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших игроков российской премьер-лиги в 2020 году. Больше всех в цене прибавили три футболиста — это хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, грузинский хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия и бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел. Стоимость трех игроков повысилась на три миллиона евро.