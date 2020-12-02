Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба флорентийцев. По информации источника, тренер находится на самоизоляции, а его подопечные будут вынуждены прервать внешние контакты. Футболистам и тренерскому штабу разрешено перемещаться только от места жительства к базе и стадионам.

Отметим, Чезаре Пранделли стал главным тренером команды 9 ноября. Команда занимает 17-е место в таблице Серии А, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер роттердамского «Фейеноорда» Дик Адвокат объявил, что завершит свою карьеру в конце нынешнего сезона. По словам Адвоката, он знает, что уже говорил об этом раньше, но на этот раз его уже не получится удержать.