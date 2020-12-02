Российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на год за пьяную выходку с членами антидопинговой комиссии РУСАДА.

Об этом сообщает «Улпресса» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В целом, Юра не пропадет. Вариантов у него много, вплоть ухода из спорта и нахождения в около спортивных кругах, хоть и не в качестве спортсмена. Можно один год в лыжах выступать, там запрета нет», – заявил источник.

Ранее стало известно, что российский биатлонист Юрий Шопин исключен из основного состава национальной команды. Изменение в список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2020/21 опубликовано на сайте Министерства спорта России.

Отметим, Шопин не принимал участия в первом этапе Кубка России, который прошел в Ханты-Мансийске.