В Континентальной хоккейной лиге пройдет сразу восемь встреч регулярного чемпионата.

В 12:00 по московскому времени в Хабаровске сыграют «Амур» и столичный «Спартак».

В 15:30 в Новосибирске выйдут на лед «Сибирь» – ХК «Сочи»

В 16:00 в Риге встретятся местное «Динамо» и челябинский «Трактор».

В 17:00 в Екатеринбурге «Автомобилист» будут пробовать прервать серию поражений в игре с московским «Динамо». В это же время СКА сыграет в гостях у «Металлурга».

19:30 «Нефтехимик» встретится с казанским «Ак Барсом» в Нижнекамске. «Витязь» сыграет с «Торпедо» в Подольске, а лидер сезона ЦСКА примет в Москве минское «Динамо».