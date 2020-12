Among Us. Фото: клиент игры

Among Us. Фото: клиент игры

Компания Apple выложила в сеть информацию о самых популярных скачиваемых играх на своей платформе iOS в 2020 году. Среди лидеров в бесплатном сегменте стала Among Us, второе и третье место разделили между собой Call of Duty: Mobile и Roblox. А среди платных игр в лидерах по-прежнему находится Minecraft. Второе место же занял Plague Inc.

Самые скачиваемые бесплатные игры для iOS:

Among Us;

Call of Duty: Mobile;

Roblox;

Subway Surfers;

Ink Inc.;

Magic Tiles 3: Piano Game;

Brain Test: Tricky Puzzles;

Brain Out;

Coin Master;

Cube Surfer.

Самые скачиваемые платные игры для iOS:

Minecraft;

Plague Inc.;

Heads Up;

Monopoly;

Bloons TD6;

Geometry Dash;

NBA 2K20;

Grand Theft Auto: San Andreas;

The Game of Life;

True Skate.

Among Us — это игра для компании, в которой игроки должны отыскать в рядах команды космического корабля предателя, чья цель — всех убить. Предателю же необходимо убить как можно больше «товарищей» по команде, пока его не рассекретили.