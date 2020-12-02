Стало известно, что чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске будет проходить со зрителями.

Об этом сообщает издание «Пчела» со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова. Отмечается, чемпионат будет проводиться с 24 по 27 декабря, а первые спортсмены и тренеры начнут прибывать в город 22 декабря.

Турнир состоится на арене «Трактор», которая вмещает 7500 зрителей. Известно, что на чемпионате России по фигурному катанию планируют применить ту же квоту по зрителям, что и на матчах хоккейного клуба «Трактор». Таким образом, арена может быть заполнена на 35 процентов.

Отметим, окончательный состав участников чемпионата России будет определен после пятого этапа Кубка России, который закончится 8 декабря.