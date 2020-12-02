Чемпионат Финляндии по хоккею приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает официальный сайт клуба ХИФК. По информации источника, все матчи с 3 по 19 декабря перенесены, а о новых датах отложенных игр лига и клубы расскажут позднее. Отмечается, что ситуация с COVID-19 в Финляндии за последние недели ухудшилась.

Ранее власти ввели более строгие ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Мы уверены, что ситуация будет быстро взята под контроль и мы сможем продолжить регулярный чемпионат. Намерены отыграть полноценный чемпионат», – сказал председатель правления лиги Хейкки Хилтунен.

Отметим, в России на утро среды, 2 декабря, зафиксировано 25 345 новых случаев заболевания коронавирусом.