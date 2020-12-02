В киберспорте не так часто появляются крупные организации, которые подписывают сильных игроков, обладающих медийной составляющей. Когда Cyber Legacy вошла в CS:GO и Dota 2 направление, вокруг компании сразу появилось повышенное внимание зрителей.

Первые результаты одного и второго состава были достаточно успешными и многие аналитики уже предрекали становление сильной тир-2 команды, однако в октябре появились первые «звоночки» о честности организации.

19 октября глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев в своём телеграм канале опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Сергеев заявил, что компании необходимо было снять матч с лайв-линии из-за подозрительных активностей.

После чего, спустя несколько недель Cyber Legacy сообщила в своих социальных сетях, что из-за неудовлетворительных результатов команды по Dota 2 на онлайн-турнире ESL One Germany 2020 ростер покидают все игроки.

В начале декабря состоялся ещё один анонс, в котором организация объявила о временном уходе из CS:GO и роспуске состава. Сам ростер планирует выступать вместе в дальнейшем.

Бывший состав Cyber Legacy:

Денис seized Костин

Костин Тимур clax Сабиров

Сабиров Михаил tricky Крутов

Крутов Александр glowiing Мациевич

Мациевич Станислав fostar Осташевский

Комментатор Виталий v1lat Волочай поделился своим мнением о текущей ситуацией, заявив, что обладает некой информацией от букмекеров, которые могут подтвердить предыдущие заявления с подставными матчами.

А помните вот эти анонсы и крутые видосы от Cyber Legacy? Так вот клуб закрыл свои команды по доте и КСГО. Важно то, что по моим сведениям сразу несколько букмекеров обладают информацией что клуб был замешан в организации договорных матчей. Не игроки. Клуб. Но опять таки, это пока слухи, но нужные люди расследование ведут.

Комментатор также рассказал, что после ухода такой «мутной» организации киберспортивная индустрия будет только лучше.