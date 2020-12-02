Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко поделился своим мнением о киберспортсмене из коллектива OG Топиаса Topson Таавитсайнена и его пуле героев, а также высказался о своей личной индивидуальной игровой формы. Мидер считает, что в данный момент у него самая лучшая игровая форма за всю карьеру.

А знаете, почему Топиас берет Morphling? Потому что это единственный герой, которому нормально в этом патче. Любым другим героем он вряд ли сможет постоять нормально. Потому что я перекрываю практически весь его пул. У меня сейчас одна из лучших форм, к которой я когда-либо приходил. С моей мотивацией не связано наше поражение.

Natus Vincere выступают в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона и занимают шестое место в групповой стадии, имея в на своём счету три победы и три поражения.

Ранее киберспортмен в Dota 2 Илья Illidan Пивцаев поделился своим мнением о том, что необходимо изменить Valve в своей игре для того, чтобы имел смысл возвращаться в дисциплину. Пивцаев назвал три причины, исправив которые, разработчики бы привлекли больше заинтересованных игроков.