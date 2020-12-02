Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предложил солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову и рэп-артисту Василию Вакуленко, известному как Баста, провести боксерский поединок.

По словам Шлеменко, ему однозначно был бы интересен бой между Шнуровым и Бастой. Он отметил, у артистов большая фанатская база, а если они оскорбляют друг друга, значит, готовы за свои слова отвечать.

«Нормальный был бы исход, и пример хороший. Есть разногласия? Выходите в ринг и решайте», — сказал Шлеменко, слова которого приводит Sport24.

Отметим, между артистами случился конфликт после концерта Басты в петербургском Ледовом дворце.

Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором обвинил рэпера в наживе. После этого артисты обменялись еще рядом оскорблений и претензий в стихотворной форме.