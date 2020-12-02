Стали известны подробности контракта нападающего московского ЦСКА Никиты Сошникова.

После перехода Сошников переподписал контракт с армейским клубом, срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2021/22. Как сообщает Gorobzor, сумма соглашения не поменялась, нападающий заработает столько же, сколько и в Уфе, где его зарплата составляла 55 миллионов рублей в год.

Напомним, 1 декабря московский ЦСКА сообщил о заключении соглашения с российским форвардом Никитой Сошниковым до конца сезона-2021/22.

27-летний хоккеист будет выступать за армейцев под 44-м номером.

Отметим, Никита Сошников перешел в армейский клуб из уфимского «Салавата Юлаева» в результате обмена на защитника Михаила Науменкова.

Нападающий провел в Континентальной хоккейной лиге 169 матчей, в которых набрал 102 (47+55) очка.