Музыкальный сервис Spotify подвёл статистику любимой музыки для российских геймеров и выяснил, что саундтрек к The Witcher 3: Wild Hunt является самым популярным среди игроков. Данной информацией поделился портал DTF.

Самые популярные жанры у пользователей консолей:

  • Русский хип-хоп.
  • Русский трэп.
  • Рэп.
  • Поп-рэп.
  • Трэп.

Самые популярные композиции у пользователей консолей:

  • Slava Marlow — «Снова я напиваюсь».
  • Kizaru — «Дежавю».
  • Morgenshtern, Элджей — Cadillac.
  • The Weeknd — Blinding Lights.
  • DaBaby, Roddy Ricch — ROCKSTAR.

Самые популярные музыканты у пользователей консолей:

  • Morgenshtern.
  • kizaru.
  • Travis Scott.
  • Juice WRLD.
  • Slava Marlow.

Ранее компания Apple выложила в сеть информацию о самых популярных скачиваемых играх на своей платформе iOS в 2020 году. Среди лидеров в бесплатном сегменте стала Among Us, второе и третье место разделили между собой Call of Duty: Mobile и Roblox. А среди платных игр в лидерах по-прежнему находится Minecraft. Второе место же занял Plague Inc.