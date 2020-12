Музыкальный сервис Spotify подвёл статистику любимой музыки для российских геймеров и выяснил, что саундтрек к The Witcher 3: Wild Hunt является самым популярным среди игроков. Данной информацией поделился портал DTF.

Самые популярные жанры у пользователей консолей:

Русский хип-хоп.

Русский трэп.

Рэп.

Поп-рэп.

Трэп.

Самые популярные композиции у пользователей консолей:

Slava Marlow — «Снова я напиваюсь».

Kizaru — «Дежавю».

Morgenshtern, Элджей — Cadillac.

The Weeknd — Blinding Lights.

DaBaby, Roddy Ricch — ROCKSTAR.

Самые популярные музыканты у пользователей консолей:

Morgenshtern.

kizaru.

Travis Scott.

Juice WRLD.

Slava Marlow.

Ранее компания Apple выложила в сеть информацию о самых популярных скачиваемых играх на своей платформе iOS в 2020 году. Среди лидеров в бесплатном сегменте стала Among Us, второе и третье место разделили между собой Call of Duty: Mobile и Roblox. А среди платных игр в лидерах по-прежнему находится Minecraft. Второе место же занял Plague Inc.