Музыкальный сервис Spotify подвёл статистику любимой музыки для российских геймеров и выяснил, что саундтрек к The Witcher 3: Wild Hunt является самым популярным среди игроков. Данной информацией поделился портал DTF.
Самые популярные жанры у пользователей консолей:
- Русский хип-хоп.
- Русский трэп.
- Рэп.
- Поп-рэп.
- Трэп.
Самые популярные композиции у пользователей консолей:
- Slava Marlow — «Снова я напиваюсь».
- Kizaru — «Дежавю».
- Morgenshtern, Элджей — Cadillac.
- The Weeknd — Blinding Lights.
- DaBaby, Roddy Ricch — ROCKSTAR.
Самые популярные музыканты у пользователей консолей:
- Morgenshtern.
- kizaru.
- Travis Scott.
- Juice WRLD.
- Slava Marlow.
Ранее компания Apple выложила в сеть информацию о самых популярных скачиваемых играх на своей платформе iOS в 2020 году. Среди лидеров в бесплатном сегменте стала Among Us, второе и третье место разделили между собой Call of Duty: Mobile и Roblox. А среди платных игр в лидерах по-прежнему находится Minecraft. Второе место же занял Plague Inc.
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