Российский хоккеист Евгений Малкин рассказал о встрече с известным бойцом ММА Федором Емельяненко.

По словам Малкина, его встреча с Емельяненко была короткой, они пересеклись в Сандунах, сидели в разных кабинках, пошли в парную попариться, и там встретились, а потом сфотографировались в фойе.

«Федор – очень скромный, обаятельный. Я могу сказать ему много комплиментов! Мы обменялись телефонами. Он сказал звонить в любое время. Очень доброжелательный человек. И он реально Император, как его называют. Мало говорит, но все по делу», – сказал Малкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее Малкин отреагировал на слухи о том, что хочет продлить контракт с клубом еще на три сезона. Действующее соглашение россиянина рассчитано до 2022 года.