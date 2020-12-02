Датская команда Astralis обыграла Team Liquid в рамках нижней сетки группы В DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона. Коллектив Николая device Ридтза справился со своими соперниками со счётом 2-0.

Vertigo: Liquid 14 — 16 Astralis

Inferno: Liquid 7 — 16 Astralis

Лучшим игроком матча стал Николай device Ридтз, который сыграл с KD 56-27 (+29) и рейтингом HLTV 1.60. Данный показатель определяется, как намного выше среднего, исходя из общей статистики всех матчей.

Хуже всего отыграл Джейк Stewie2K Йип, сыгравший с KD 18-40 (-22). Киберспортсмен уже давно не может найти свою игру и часто находится внизу таблицы. Team Liquid выбыли из турнира и заняли 13-16 место, получив при этом 1 500 долларов на команду.

DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона проходит с 30 ноября по 6 декабря. На онлайн-турнире сражаются 16 коллективов за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.