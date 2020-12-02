Московский «Локомотив» может пригласить генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, если нынешний гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе покинет клуб.

Об этом сообщает «Чемпионат», который ссылается на источник, знакомый с ситуацией.

«Если Газизов уйдет из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки. Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества», – заявляет источник.

Ранее бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Попов назначен на должность спортивного директора клуба, и, по слухам, это не понравилось Газизову. Сообщалось, что он якобы поставил ультиматум руководству клуба. Также СМИ писали, что руководящую должность в «Спартаке» может занять Зарема Салихова.