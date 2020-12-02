Несколько футболистов мадридского «Реала» считают, что нынешнее положение команды улучшится, если руководство клуба заменит Зинедина Зидана на посту главного тренера.

Об этом сообщает Cadena Cope. По информации источника, после поражения от донецкого «Шахтера» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов несколько игроков основы полагают, что смена тренера принесет пользу команде.

При этом самые авторитетные футболисты мадридского клуба по-прежнему поддерживают французского тренера.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дома одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:0.

«Реал» проиграл пять из 11 последних встреч. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов мадридцам в последнем туре необходимо обыгрывать гладбахскую «Боруссию».