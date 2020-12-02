Губерниев: Шопин не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о подробностях дисквалификации российского биатлониста Юрия Шопина.

По словам Губерниева, к Шопину на сборе рано утром пришел допинг-офицер, но биатлонист был в невменяемом состоянии, не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру.

«Был зол и страшен в гневе, Шопин Юрий, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР! Решение правильное и справедливое, со ставки ЦСП спортсмена сняли — и правильно! Нам такой биатлон не нужен!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на год за пьяную выходку с членами антидопинговой комиссии РУСАДА.