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  • 20:23,  2 декабря 2020
Биатлон
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Губерниев: Шопин не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру

Губерниев: Шопин не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру
Дмитрий Губерниев. Фото: инстаграм комментатора

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о подробностях дисквалификации российского биатлониста Юрия Шопина.

По словам Губерниева, к Шопину на сборе рано утром пришел допинг-офицер, но биатлонист был в невменяемом состоянии, не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру.

«Был зол и страшен в гневе, Шопин Юрий, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР! Решение правильное и справедливое, со ставки ЦСП спортсмена сняли — и правильно! Нам такой биатлон не нужен!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на год за пьяную выходку с членами антидопинговой комиссии РУСАДА.

Отметим, Шопин не принимал участия в первом этапе Кубка России, который прошел в Ханты-Мансийске.

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