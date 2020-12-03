В Москве в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы состоится матч между местным ЦСКА и австрийским «Вольфсбергом».

Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 20:55 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен черногорец Никола Дабанович.

Армейскому клубу в этой игре не смогут помочь защитники Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес и Бруно Фукс, а также полузащитник Алан Дзагоев.

После четырех туров команда Виктора Гончаренко занимает последнее место в турнирной таблице группы К, имея в своем активе три очка — армейцы сыграли вничью с загребским «Динамо», «Вольфсбергом» и «Фейеноордом», уступив роттердамскому клубу на выезде.

«Вольфсберг» занимает третью строчку с четырьмя баллами.