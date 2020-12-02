Директор SPb Open: Объявим даты проведения турнира после 15 декабря

Директор петербургского турнира WTA Наталья Камельзон рассказала, как перенос Australian Open повлияет на проведение соревнований.

«Даты проведения нашего турнира будут объявлены после 15 декабря 2020 года», – написала Камельзон в своем Instagram.

Отметим, турнир в Санкт-Петербурге был запланирован на даты с 8 по 14 февраля, но теперь 8-го числа стартует Открытый чемпионат Австралии.

Ранее французское издание L’Equipe рассказало, в каком формате должен проходить карантин перед турниром, согласованный Федерацией тенниса Австралии и правительством штата Виктория. Игроки должны будут прибыть в Мельбурн не позже 17 января, и до 31 января они будут находиться на карантине.