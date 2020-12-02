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  • 20:22,  2 декабря 2020
Теннис
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Директор SPb Open: Объявим даты проведения турнира после 15 декабря

Наталья Камельзон на жеребьевке St. Petersburg Open. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Наталья Камельзон на жеребьевке St. Petersburg Open. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Директор петербургского турнира WTA Наталья Камельзон рассказала, как перенос Australian Open повлияет на проведение соревнований.

«Даты проведения нашего турнира будут объявлены после 15 декабря 2020 года», – написала Камельзон в своем Instagram.

Отметим, турнир в Санкт-Петербурге был запланирован на даты с 8 по 14 февраля, но теперь 8-го числа стартует Открытый чемпионат Австралии.

Ранее французское издание L’Equipe рассказало, в каком формате должен проходить карантин перед турниром, согласованный Федерацией тенниса Австралии и правительством штата Виктория. Игроки должны будут прибыть в Мельбурн не позже 17 января, и до 31 января они будут находиться на карантине.

Уточняется, что все рекомендации лишь предварительны — Australian Open 2021 по-прежнему могут отменить.

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