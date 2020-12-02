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  • 20:19,  2 декабря 2020
Футбол
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Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Ренном» в Лиге Европы

Стал известен состав &#171;Краснодара&#187; на матч с &#171;Ренном&#187; в Лиге Европы
ФК "Краснодар". Фото: сайт клуба

Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против французского «Ренна».

С первых минут за «Краснодар» сыграют Матвей Сафонов, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Кайо Панталеао, Тонни де Вилена, Реми Кабелла, Вандерсон Масиэл, Маркус Берг.

Запасные: Евгений Городов, Андрей Синицын, Евгений Чернов, Руслан Камболов, Даниил Уткин, Ари, Евгений Марков, Магомед-Шапи Сулейманов.

Игра начнется в 20:55 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент «Краснодар» идет на третьем месте турнирной таблицы своей группы, набрав одно очко после четырех туров. В активе «Ренна» также всего один балл, французская команда занимает четвертую строчку.

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