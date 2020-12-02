Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Ренном» в Лиге Европы

Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против французского «Ренна».

С первых минут за «Краснодар» сыграют Матвей Сафонов, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Кайо Панталеао, Тонни де Вилена, Реми Кабелла, Вандерсон Масиэл, Маркус Берг.

Запасные: Евгений Городов, Андрей Синицын, Евгений Чернов, Руслан Камболов, Даниил Уткин, Ари, Евгений Марков, Магомед-Шапи Сулейманов.

Игра начнется в 20:55 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.