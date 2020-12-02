Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с болгарином Кубратом Пулевым.

«Пулева назвали в честь великого болгарского воина. И он обладает духом воина, Кубрат несет надежду для своей нации. Пулев – жесткий, у него великолепный джеб. Он приложит все усилия. Пулев нашел ключ к успеху в боях против всех соперников, кроме Кличко. Но я знаю, что хорошо подготовился и должен победить», — сказал Джошуа, слова которого приводит The Sun.

Боксер отметил, локдаун был тяжелым для него, но он стал британца благословением. Джошуа добавил, весь год он концентрировался на тренировках и улучшении своих боксерских навыков.

Ранее стала известна новая дата боя между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и представителем Болгарии Кубратом Пулевым. Поединок, который должен был состоятся в Лондоне, перенесен на 12 декабря.