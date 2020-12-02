В московском «Локомотиве» приняли решение попрощаться с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, Кикнадзе будет работать на своем посту до конца 2020 года, после чего с высокой долей вероятности покинет пост по итогам заключительного заседания совета директоров, которое запланировано на конец декабря. Отмечается, трансферную кампанию «Локомотива» будет курировать новый генеральный директор, которого уже ищут и по которому ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может пригласить генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, если нынешний гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе покинет клуб. Об этом сообщает «Чемпионат», который ссылается на источник, знакомый с ситуацией.