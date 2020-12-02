Бывший защитник английских «Манчестер Сити» и «Арсенала» Гаэль Клиши стал футболистом швейцарского «Серветта».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, 35-летний француз заключил с клубом из Швейцарии контракт на полтора года. За «Серветт» Клиши будет играть под 3-м номером.

Также известно, что большую роль в трансфере сыграл бывший партнер Клиши по «Арсеналу» Филипп Сендерос, который занимает в «Серветте» должность спортивного директора.

Помимо «Манчестер Сити» и «Арсенала», Клиши играл в составе французского «Кана» и турецкого «Истанбула». Также на его счету 20 матчей в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что французский защитник немецкого «Лейпцига» Ибраима Конате может стать футболистом лондонского «Арсенала».