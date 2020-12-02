Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продлит контракт с клубом еще на два года.

Об этом сообщает Шэмс Чарания со ссылкой на агента Рича Пола. По информации источника, форвард договорился о двухлетнем максимальном продлении, сумма контракта – 85 миллионов долларов.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» официально сообщил о подписании контракта с испанским центровым Марком Газолем. Стороны заключили контракт на два года и 5,3 миллиона долларов. Детали сделки официально не разглашаются.

Кроме того, Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что Матч всех звезд 2021 года в Индианаполисе перенесен на февраль 2024 года. Матч всех звезд, который изначально был запланирован на 12-14 февраля 2021 года, состоится 16-18 февраля 2024 года.